BlackRock: risultati trimestrali inferiori alle stime

Luca Fiore 17 luglio 2017 - 13:28

MILANO (Finanza.com)

-0,31% nel pre-mercato di Wall Street per BlackRock dopo la presentazione dei conti trimestrali. Il colosso newyorkese ha terminato i tre mesi al 30 giugno con un utile di 857 milioni di dollari, dai 789 di un anno fa.Il risultato per azione in versione “adjusted” si è attestato a 5,24$, 15 centesimi al di sotto del consenso. Sotto le stime anche il fatturato che, atteso a 3 miliardi, è salito del 6% a 2,97 miliardi di dollari.