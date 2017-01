BlackRock non centra le attese sui ricavi nel IV trimestre, bene l'utile

Titta Ferraro 13 gennaio 2017 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

Quarto trimestre del 2016 con ricavi in aumento dell'1% a 2,89 miliardi di dollari per BlackRock. Il colosso Usa dell'asset management ha mancato le attese che erano a 2,93 mld (consensus Bloomberg). BlackRock ha registrato un utile adjusted di 5,14 dollari per azione, superiore alla stima media di 5,02 degli analisti interpellati da Bloomberg. Il patrimonio in gestione del più grande gestore di fondi a livello mondiale è aumentato dell'11 per cento a 5,15 mila miliardi di dollari. Per tutto del 2016, BlackRock ha riportato 202 miliardi di raccolta netta con un forte contributo dei fondi a replica passiva. iShares, divisione di BlackRock che è leader nel mercato degli ETF, ha registrato afflussi record per 140 miliardi.