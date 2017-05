Best Buy: pioggia di acquisti nel pre-mercato dopo trimestrale

Daniela La Cava 25 maggio 2017 - 13:26

Best Buy verso un avvio di contrattazioni in deciso rialzo a Wall Street. Lo dimostra l'andamento del titolo che nel pre-mercato guadagna oltre il 10% dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali e della guidance per il triemstre in corso. Nel dettaglio, la società ha visto gli utili attestarsi a 188 milioni di dollari (60 centesimi ad azione) dai 229 milioni (70 centesimi ad azione) registrati nell'analogo periodo nel 2016. Su base adjusted, ossia al netto delle poste non ricorrenti, gli utili sono saliti a quota 60 centesimi, battendo le attese del mercato ferme e 40 centesimi. Le vendite same-store hanno mostrato una crescita dell'1,6% contro il -1,5% del consenso. Per il trimestre in corso sono attesi utili rettificati compresi tra 57-62 centesimi (stime a 59 centesimi) e ricavi nella forchetta 8,6-8,7 miliardi (stime a 8,5 miliardi).