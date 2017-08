Best Buy batte le attese e alza la guidance. Balzo del titolo nel pre-mercato

Luca Fiore 29 agosto 2017 - 13:26

MILANO (Finanza.com)

+5% nel pre-mercato di Wall Street per Best Buy. Il titolo della catena con sede a Richfield, in Minnesota, ha annunciato di aver chiuso il secondo trimestre con un utile per azione in versione “adjusted” di 69 centesimi di dollaro, +6c rispetto alle stime.Meglio del previsto anche il fatturato, salito da 8,53 a 8,94 miliardi (consenso 8,66 miliardi).La società ha inoltre stupito con la stima relativa l’utile per azione del terzo trimestre, atteso a 75-80 centesimi, e incrementato dal 2,5 al 4 per cento la view sulla crescita del fatturato 2018.