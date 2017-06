Bed Bath & Beyond: -10,6% per il titolo nel pre-mercato

Luca Fiore 23 giugno 2017 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Tonfo nel pre-mercato per Bed Bath & Beyond, in rosso del 10,6% a seguito della presentazione dei numeri trimestrali. Nei primi tre mesi dell’esercizio il retailer statunitense ha registrato un utile di 75,3 milioni di dollari, in calo rispetto ai 122,6 milioni di un anno fa. Le vendite si sono confermate a 2,74 miliardi di dollari.Il risultato per azione si è attestato a 53 centesimi, contro i 66 stimati dagli analisti, mentre il fatturato era vito a 2,79 miliardi.