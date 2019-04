Bank of America: utili salgono a 7,3 mld$ nel primo trimestre

Daniela La Cava 16 aprile 2019 - 14:29

MILANO (Finanza.com)

Utili trimestrali in rialzo per Bank of America. La banca americana ha archiviato il primo trimestre dell'anno con un utile di 7,3 miliardi di dollari, ossia 70 centesimi, a fronte dei 6,9 miliardi, ossia 62 centesimi, di un anno fa. In leggero calo i ricavi che si sono attestati a 23 miliardi contro i 23,1 miliardi di un anno fa. Il consensus FactSet indicava un utile per azione di 66 centesimi e un fatturato di 23,2 miliardi. Gli accantonamenti su perdite sono aumentati di 179 milioni di dollari a quota un miliardo."Il nostro business mix differenziato e l'impegno per una crescita responsabile hanno portato a una crescita record degli utili trimestrali", ha commentato Brian Moynihan, Brian Moynihan, numero uno della banca Usa.