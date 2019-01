Bank of America: trimestrale oltre le attese, +4,5% per il titolo nel pre-mercato

Daniela La Cava 16 gennaio 2019 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

La stagione delle trimestrali prosegue negli Stati Uniti. E anche oggi resta in primo piano i bancari Usa, con i conti di Goldman Sachs e Bank of America. Quest'ultima ha annunciato di avere chiuso il quarto trimestre del 2018 con profitti in crescita a 7,3 miliardi di dollari contro i 2,4 miliardi di un anno fa. L'utile per azione si è invece attestato a 70 centesimi, con gli analisti che stimavano 63 centesimi. In crescita anche i ricavi che hanno raggiunto nel penultimo trimestre dell'anno a 22,7 miliardi dai 20,4 miliardi dell'analogo periodo nel 2017, a fronte dei 22,4 miliardi indicati dagli analisti. Nel pre-mercato a Wall Street il titolo Bank of America sale di circa il 4,5% a 27,74 dollari.