Bank of America: profitti e ricavi secondo trimestre battono le attese

Daniela La Cava 16 luglio 2018 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

I profitti e i ricavi trimestrali di Bank of America battono le attese del mercato. Nel secondo trimestre 2018 la banca di Charlotte ha visto l'utile netto salire a 6,8 miliardi di dollari, ossia 63 centesimi per azione, contro i 5,11 miliardi, ossia 44 centesimi, registrati nell'analogo periodo dell'anno passato. Il mercato si attendeva un utile per azione di 57 centesimi. Quanto ai ricavi si sono attestati a 22,6 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 22,8 miliardi del corrispondente periodo del 2017. Gli analisti pronosticavano un giro d'affari di 22,3 miliardi.