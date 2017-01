Bank of America: nel IV trimestre utili cresciuti più del previsto

Valeria Panigada 13 gennaio 2017 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale in crescita per Bank of America. La banca statunitense ha riportato nel quarto trimestre un utile netto di 4,7 miliardi di dollari, in rialzo dai 3,28 miliardi del corrispondente periodo del 2015. L'utile per azione si è attestato a 0,40 dollari, sopra i 0,38 dollari attesi dal mercato. I ricavi sono saliti del 2% a 20 miliardi di dollari (consensus a 20,85 miliardi). Nella sessione pre-market di Wall Street il titolo Bank of America segna un rialzo dello 0,5 per cento.