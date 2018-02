Avon: utile trimestrale batte le stime, titolo in evidenza

Luca Fiore 15 febbraio 2018 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

Andamento decisamente positivo nell’afterhours di Wall Street per il titolo Avon, in rialzo del 5,73%. La società di Rye, nello stato di New York, ha annunciato di aver chiuso il quarto trimestre con un fatturato stabile a 1,57 miliardi di dollari e un utile per azione di 17 centesimi. Il risultato per azione in versione “ajdusted”, depurato cioè delle componenti più volatili, si è attestato a 12 centesimi, 5 al di sopra del consenso.