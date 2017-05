Apple: trimestrale in crescita, ma deludono vendite iPhone

Daniela La Cava 3 maggio 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Apple ha annunciato ieri sera a mercato chiuso i risultati del secondo trimestre fiscale, archiviato con un fatturato in crescita a 52,9 miliardi di dollari, mentre gli utili sono aumentati del 4,9% a 11,03 miliardi, ossia 2,10 dollari ad azione. Questi risultati si raffrontano con quelli dello stesso trimestre dell’anno passato in cui il big di Cupertino aveva registrato un fatturato di 50,6 miliardi e un utile per azione di 1,90 dollari. Ancora un trimestre in crescita durante il quale hanno tuttavia deluso le vendite di iPhone. Nel trimestre in esame le vendite del melafonino si sono attestate a 50,8 milioni, sotto le stime del mercato pari a 51,4 milioni. Per il trimestre in corso l'azienda fondata da Steve Jobs si attende un giro d'affari compreso tra 43,5-45,5 miliardi di dollari (stime Bloomberg a 45,7 miliardi).

Il consiglio di amministrazione di Apple ha inoltre approvato un aumento del 10,5% al dividendo trimestrale, ed ha dichiarato un dividendo di 0,63 dollari per azione delle azioni ordinarie della società, da pagare il 18 maggio 2017 agli azionisti registrati alla data di chiusura delle attività il 15 maggio 2017.