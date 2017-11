Apple: titolo debole in attesa della trimestrale, eps visto a 1,87 dollari

Luca Fiore 2 novembre 2017 - 17:26

MILANO (Finanza.com)

-0,23% a 166,5 dollari per il titolo Apple in attesa dei conti trimestrali che saranno diffusi dopo la chiusura delle contrattazioni. Per il colosso della mela morsicata gli analisti stimano un utile per azione (eps) di 1,87 dollari e un fatturato di 51,17 miliardi.Da inizio anno il titolo è salito del 43% e mercoledì scorso ha aggiornato il massimo storico a 169,94 dollari.Secondo le indicazioni in arrivo dalle opzioni, ci sono 1,43 “call” per ogni contratto “put”, il livello maggiore dallo scorso mese di dicembre (quando il dato aveva segnato un record).