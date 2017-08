Apple: risultati trimestrali oltre le attese, titolo +6% nell'after hours

Valeria Panigada 2 agosto 2017 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

Apple ha riportato risultati trimestrali superiori alle attese grazie a vendite di iPhone migliori del previsto. Nel terzo trimestre dell'esercizio fiscale il gruppo di Cupertino ha realizzato un utile netto di 8,72 miliardi di dollari, ossia 1,67 dollari per azione, contro i 7,80 miliardi di dollari dell'anno prima. Gli analisti si aspettavano un utile per azione di 1,57 dollari. I ricavi sono passati da 42,36 a 45,41 miliardi di dollari contro i 44,89 miliardi stimati dal mercato. In scia alla diffusione dei conti, avvenuta ieri sera a mercato chiuso, il titolo Apple ha segnato un progresso di oltre il 6% nella sessione after hours di Wall Street.