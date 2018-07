Alphabet: utile in calo nel II trimestre complice multa UE, ma batte le attese

Titta Ferraro 24 luglio 2018 - 10:00

MILANO (Finanza.com)

Alphabet, la società a cui fa capo Google, ha chiuso il secondo trimestre del 2018 con utile netto di 3,2 miliardi di dollari, pari a 4,54$ per azione, in calo dai 5,01 $ di Eps del corrispondente periodo 2017. Il calo è da imputare all'impatto della maxi-multa dell'UE.Senza la multa, Alphabet avrebbe riportato un utile di $ 11,75 per azione, ben superiore alla stima media degli analisti di $ 9,64 per azione.I ricavi sono balzati a 32,66 miliardi di dollari, in aumento del 26% rispetto ai 26 miliardi del corrispondente periodo 2017.