Alphabet (Google): utili sotto attese nel IV trimestre, ricavi in rialzo del 24%

I ricavi di Alphabet (casa madre di Google) salgono nel quarto trimestre, ma gli utili deludono le attese. E così nell'afterhours il titolo del colosso di Mountain View ha registrato un ribasso di oltre il 2 per cento. Nel dettaglio, il quarto trimestre 2017 è stato archiviato con ricavi che sono cresciuti del 24% a 32,32 miliardi, un dato che si raffronta con i 26,06 miliardi al 31 dicembre 2016 e con i 31,85 miliardi attesi dal mercato. Il gruppo californiano ha evidenziato una perdita di 3,02 miliardi, ossia 4,35 dollari, contro i profitti di 5,33 miliardi, ossia 7,56 dollari, di un anno prima. A pesare gli oneri pari a 9,9 miliardi di dollari legati alla riforma fiscale americana firmata dal presidente Donald Trump. Se si prendono in considerazione gli utili per azione rettificati, ossia al netto delle poste non ricorrenti, si sono attestati a 9,70 dollari rispetto ai 10,04 del consensus Bloomberg.A margine della presentazione dei risultati trimestrali la società californiana ha annunciato la nomina di un nuovo chairman: si tratta di John Hennessy.