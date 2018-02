Alibaba: utile per azione sotto le stime, titolo in rosso nel pre-market

Luca Fiore 1 febbraio 2018 - 13:18

MILANO (Finanza.com)

-3% nel pre-mercato di Wall Street per Alibaba Group Holding dopo la presentazione dei conti trimestrali. Nonostante vendite natalizie sopra le stime (12,8 miliardi vs i 12,6 miliardi del consenso), l’utile netto per azione in versione adjusted si è attestato a 1,63 dollari, 4 centesimi al di sotto delle attese.Nel complesso l’ultima riga di conto economico del colosso dell’e-commerce si è attestata a 3,6 miliardi, +36% su un anno prima.