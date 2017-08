Alibaba: -nel I trimestre fatturato in crescita più del previsto, titolo +5% nel pre-market

Valeria Panigada 17 agosto 2017 - 15:14

Alibaba ha riportato nel primo trimestre un fatturato in crescita del 56% a 50,18 miliardi di yuan (6,43 miliardi di euro), oltre i 47,7 miliardi stimati dagli analisti. L?utile netto è quasi raddoppiato a 2,17 miliardi di dollari, ossia 83 centesimi per azione. “Alibaba ha avuto un inizio dell'esercizio fiscale 2018 forte, che riflette la forza e a diversificazione del nostro business", ha commentato il colosso cinese dell'e-commerce quotato a Wall Street. I buoni numeri di Alibaba scaldano il titolo che nel pre-market di Wall Street segna un progresso di circa il 5 per cento.