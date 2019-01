Alcoa, utili battono le attese nel quarto trimestre

Daniela La Cava 17 gennaio 2019 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Alcoa archivia il quarto trimestre dell'anno con utili per 43 milioni di dollari, ovvero 23 centesimi per azione, rispetto alla perdita di 196 milioni, ovvero 1,06 dollari ad azione, registrata un anno fa. Se si escludono poste straordinarie, il colosso Usa dell'alluminio ha visto i profitti attestarsi a 125 milioni, ossia 66 centesimi ad azione, contro i 195 milioni, ossia 1,04 dollari per azione, dell'anno precedente. Sono state però battute le attese degli analisti che si attendevano un utile per azione rettificato di 50 centesimi. Nel periodo in esame Alcoa ha poi registrato un fatturato di 3,34 miliardi di dollari, in linea con le stime del mercato per 3,33 miliardi."Nonostante l'indebolimento dei prezzi delle materie prime, abbiamo avuto un quarto trimestre solido con profitti in aumento per i nostri segmenti di allumina e bauxite", commenta Roy Harvey, amministratore delegato di Alcoa, secondo il quale "i mercati probabilmente resteranno dinamici nel 2019".Un tempo era la trimestrale di Alcoa a dare il via ufficiale alla stagione degli utili negli Stati Uniti. Dopo l'uscita dal'indice Dow Jones, a suonare l'ora delle trimestrali sono i risultati delle big del comparto bancario, che questa settimana sono state sotto i riflettori con i conti di Citigroup, JPMorgan, BofA e Goldman Sachs.