Alcoa: trimestrale inferiore alle attese

Daniela La Cava 18 gennaio 2018 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale inferiore alle aspettative del mercato per Alcoa. Il colosso americano dell'alluminio ha alzato il velo ieri sera sui risultati del quarto trimestre 2017, archiviato con i ricavi che sono saliti del 25% a 3,17 miliardi di dollari, mancando però il consensus Bloomberg pari a 3,29 miliardi. Nel periodo in esame gli utili per azione, escluse le poste non ricorrenti, si sono attestati a 1,04 dollari contro i 1,23 dollari indicati dagli analisti. Per il 2018 Alcoa si attende una domanda globale di alluminio in crescita tra il 4,25-5,25% (+5,25% nel 2017).