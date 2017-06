Adobe: rally del titolo nel pre-mercato

Luca Fiore 21 giugno 2017 - 13:29

MILANO (Finanza.com)

Nel secondo trimestre fiscale la statunitense Adobe Systems ha registrato un utile netto di 374,4 milioni di dollari, pari a 75 centesimi per azione, su vendite per 1,77 miliardi.Il risultato per azione in versione “adjusted”, depurato cioè delle componenti straordinarie, si è attestato a 1,02 dollari, contro un consenso di 95c. Per il giro d’affari gli analisti avevano stimato 1,73 miliardi.Nel pre-mercato il titolo segna un +4,71%.