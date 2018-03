Adobe Systems: conti battono le stime nel primo trimestre

Luca Fiore 16 marzo 2018 - 16:11

MILANO (Finanza.com)

Primo trimestre fiscale positivo per Adobe Systems. La società ha annunciato di aver chiuso i primi tre mesi dell’esercizio con un utile netto di 583,1 milioni di dollari, in deciso aumento rispetto ai 398,5 milioni di un anno prima. Il risultato per azione in versione adjusted, escludendo cioè dal computo le componenti straordinarie, si è attestato a 1,55$, +12c sul consenso. Meglio del previsto anche il fatturato, salito da 1,68 a 2,08 miliardi di dollari (consenso 2,05 miliardi).Al momento il titolo ADBE sul Nasdaq segna un rialzo del 3,13% a 225,72 dollari.