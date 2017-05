AMD: outlook prudente dietro il tonfo del titolo

Luca Fiore 2 maggio 2017 - 16:47

MILANO (Finanza.com)

Tonfo a Wall Street per Advanced Micro Devices, in rosso del 17,8% a 11,2 dollari. Il calo maggiore mai registrato dal titolo del produttore di semiconduttori di Sunnyvale è stato innescato dalla diffusione dell’outlook sul secondo trimestre.



I primi tre mesi dell’esercizio 2017 si sono chiusi con un fatturato in aumento del 18% a 984 milioni di dollari e un rosso per azione di 4 centesimi. Entrambi i dati sono risultati in linea con le stime degli analisti, delusi invece dalla view sul trimestre corrente.



Tra aprile e giugno il fatturato è stimato in aumento di circa il 17% (margine di errore del 3%) mentre il margine lordo dovrebbe attestarsi al 33%, al di sotto del consenso.



A penalizzare il titolo c’è anche la scadenza del lockup su 97 milioni di azioni detenute da Mubadala Development Co.