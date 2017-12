Industria: a ottobre fatturato a +1,1% m/m

Daniela La Cava 22 dicembre 2017 - 11:21

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di ottobre il fatturato dell’industria ha mostrato un incremento congiunturale dell’1,1%, dopo la flessione del mese precedente (-1,2%). L’indice grezzo del fatturato è invece aumentato, in termini tendenziali, del 9,4 per cento. Lo comunica l'Istat in una nota.