Vodafone mette a punto maxi piano di riduzione costi, titolo vola a Londra

Valeria Panigada 13 novembre 2018 - 10:36

MILANO (Finanza.com)

Vodafone si prepara a un piano di riduzione costi da 1,2 miliardi di euro entro il 2021 dopo aver riportato una perdita di di 7,8 miliardi nei primi sei mesi dell'esercizio 2018/2019. "La performance nella maggior parte dei mercati è stata positiva nel primo semestre dell'anno e abbiamo intrapreso azioni commerciali e operative decisive per rispondere alle difficili condizioni competitive in Italia e Spagna", ha detto l'amministratore delegato Nick Read. Sull'intero anno Vodafone ha confermato la sua previsione di crescita e la distribuzione di un dividendo in linea con quello dell'anno scorso. Su queste prospettive il titolo Vodafone accelera sulla Borsa di Londra di quasi il 7% (+6,95%) passando di mano a 154,10 pence.