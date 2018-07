Schroders: utile ante imposte sale del 10% nel primo semestre

Titta Ferraro 26 luglio 2018 - 11:23

MILANO (Finanza.com)

Schroders ha chiuso il primo semestre 2018 riportando una crescita del 10% dell'utile ante imposte e voci straordinarie, risultati pari a 397,1 milioni di sterline. In crescita anche il patrimonio gestito e amministrato, attestatosi nel periodo a 449,4 miliardi di sterline, rispetto ai 447 miliardi al 31 dicembre 2017.Al 30 giugno 2018 il 71% degli asset in gestione ha sovraperformato su un orizzonte temporale di tre anni, percentuale che sale al 77% sui cinque anni. Il dividendo ad interim è cresciuto del 3% a 35 centesimi di sterlina per azione, rispetto ai 34 centesimi per azione del 2017.“Abbiamo conseguito buoni risultati nella prima metà del 2018 - commenta Peter Harrison, Group Chief Executive, Schroders - con utili ante imposte e voci straordinarie in aumento del 10%. In un contesto complesso abbiamo registrato un aumento dei ricavi grazie alla nostra scelta strategica di focalizzarci su nuovi mercati e di continuare a evolvere i nostri prodotti e le nostre soluzioni di investimento".