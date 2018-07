Ryanair: utili in calo nel primo trimestre, tariffe cresceranno meno del previsto

Luca Fiore 23 luglio 2018 - 10:04

MILANO (Finanza.com)

-20% a 310 milioni di euro per gli utili di Ryanair nel corso dei primi 3 mesi. Confermata la guidance per l’esercizio a marzo 2019 quando, per la prima volta dal 2014, l’utile netto è visto in calo a 1,25-1,35 miliardi di euro.Inoltre, la società ha annunciato che, causa le agitazioni sindacali, i clienti iniziano a diffidare del vettore. “Non siamo pronti ad accontentare richieste irragionevoli che compromettano il nostro modello, basato su basse tariffe e elevata efficienza”, riporta la nota diffusa dalla società. Nel secondo trimestre, le tariffe sono destinate a crescere di un punto percentuale, contro il +4% precedentemente stimato.Il titolo sul listino della City perde il 5,61%.