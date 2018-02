Ryanair: profitti trimestrali salgono del 12%, in aumento traffico

Daniela La Cava 5 febbraio 2018 - 08:18

Profitti trimestrali in rialzo per Ryanair. La compagnia aerea low cost ha annunciato di avere chiuso il terzo trimestre fiscale con un utile in crescita del 12% a 105,6 milioni di euro contro i 94,7 milioni di un anno prima, sostenuti dall'aumento del traffico. I ricavi sono invece saliti a quota 1,4 miliardi di euro rispetto ai 1,35 miliardi dell'analogo periodo nel 2016. Confermata la guidance per l'intero 2018 che "rimane cauto", con profitti netti attesi tra 1,4 e 1,45 miliardi di euro. Il vettore si attende un traffico pari a 130 milioni di passeggeri nell'esercizio fiscale 2018.