Ryanair: profitti in rialzo del 6% nell'esercizio 2016/2017

Daniela La Cava 30 maggio 2017 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Profitti annuali in rialzo per Ryainair. Il vettore low cost ha annunciato di avere chiuso l'esercizio 2016/2017 con utili in crescita del 6% a 1,32 miliardi di euro contro 1,24 miliardi registrati un anno prima, mentre l'utile per azione, al netto delle componenti straordinarie, è salito del 14% a 1,05 euro.

Nel periodo in esame i ricavi hanno evidenziato un rialzo del 2% a 6,65 miliardi di euro. Ryanair ha fatto sapere di avere trasportato 120 milioni di passeggeri nell'esercizio 2016/2017, in salita del 13% rispetto al periodo 2015/2016. Per l'intero esercizio Ryanair si attende profitti compresi tra 1,4 e 1,45 miliardi di euro.