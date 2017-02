Rolls-Royce chiude il 2016 con un rosso da 4 mld sterline

Valeria Panigada 14 febbraio 2017 - 09:45

MILANO (Finanza.com)

Rolls-Royce ha chiuso il 2016 con una perdita netta di 4 miliardi di sterline, pari a 4,8 miliardi di euro, contro un utile di 83 milioni di sterline del 2015. A pesare sul risultato del gruppo britannico il calo della sterlina in scia alla Brexit e una pesante sanzione da 671 milioni per corruzione inflitta dalle autorità americane, inglesi e brasiliane. Il consiglio di amministrazione di Rolls-Royce ha comunque deciso di proporre la distribuzione di un dividendo per il 2016, pari a 11,7 pence per azione, in calo rispetto a quello del 2015 pari a 16,4 pence.