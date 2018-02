Rbs: ritorno in utile nel 2017

Daniela La Cava 23 febbraio 2018 - 10:09

Ritorno all'utile per Rbs nel 2017. Il gruppo bancario britannico ha annunciato stamattina i risultati dell'esercizio 2017, archiviati con un utile netto di 752 milioni di sterline rispetto alla perdita "mostre" di quasi 7 miliardi registrata nel 2016 in scia agli accantonamenti per una controversia legati ai mutui subprime. Si tratta del primo utile della banca britannica dalla crisi finanziaria del 2008."Dobbiamo ancora risolvere un'importante questione legale con il Dipartimento di Giustizia negli Stati Uniti", spiega il gruppo inglese in una nota aggiungendo che "i tempi della risoluzione non sono tuttavia sotto il nostro controllo".