Rbs chiude trimestre in utile per la prima volta dal 2015

Royal Bank of Scotland (Rbs) ha riportato il suo primo utile trimestrale dal 2015. Nel periodo gennaio-marzo la banca inglese, colpita duramente dalla crisi finanziaria del 2008 e ancora sotto il controllo dello Stato inglese, ha registrato un utile netto di 259 milioni di sterline (pari a 307,3 milioni di euro), superiore di 50 milioni di sterline il consensus degli analisti. Si tratta del primo utile dal settembre 2015. Rbs non chiude un intero esercizio in utile dal 2007. Tuttavia l'istituto prevede che il 2017 sarà l'ultimo bilancio in rosso. La notizia spinge gli acquisti sul titolo che sulla Borsa di Londra, in una seduta intonata al ribasso, segna un rialzo di oltre il 2%.