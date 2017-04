Lse: nel I trimestre ricavi saliti del 19% oltre le attese, pronta a nuovi investimenti

Valeria Panigada 26 aprile 2017 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

Inizio d'anno in crescita per il London Stock Exchange (Lse). La società che gestisce la Borsa di Londra e controlla anche quella di Milano ha chiuso il primo trimestre con ricavi in aumento del 19% a 458,7 milioni di sterline, oltre i 448,5 milioni attesi dagli analisti. Dopo il fallimento della fusione con Deutsche Boerse, a causa dello stop da parte dei regolatori europei, Lse sta valutando investimenti. "Continuiamo a essere attivamente impegnati nell'esplorare investimenti per linee interne e per linee non interne per guidare la crescita futura", ha commentato Xavier Rolet, amministratore delegato del gruppo.