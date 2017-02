Lloyds Banking Group: +158% per l’utile 2016

Luca Fiore 22 febbraio 2017 - 12:44

MILANO (Finanza.com)

+3,73% sul listino britannico per Lloyds Banking Group dopo la pubblicazione del bilancio 2016. Il colosso londinese ha terminato l’esercizio con ricavi per 17,3 miliardi di sterline, dai 17,4 miliardi precedenti, e un utile netto di 4,24 miliardi euro, dagli 1,64 miliardi del 2015 (+158%). Per l’ultima riga del conto economico si tratta del livello maggiore da 10 anni.