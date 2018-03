Lloyd's: perdita lorda oltre 2 mld di euro nel 2017 su catastrofi naturali

Daniela La Cava 21 marzo 2018 - 10:26

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo assicurativo Lloyd's ha chiuso il 2017 con una perdita lorda aggregata del mercato pari a 2,3 miliardi per il 2017 rispetto all'utile lordo di 2,5 miliardi registrato nel 2016. I premi lordi sottoscritti sono stati pari a 38,3 miliardi dai 36,4 miliardi registrati nel 2016.“Il 2017 è stato un anno eccezionalmente impegnativo per il mercato, caratterizzato da condizioni di mercato difficili e dalle pesanti conseguenze derivanti dalle catastrofi naturali. Questi fattori hanno portato, per la prima volta in sei anni, alla perdita dei Lloyd’s", ha dichiarato il ceo del gruppo Inga Beale.