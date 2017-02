Hsbc: utile IV trimestre non centra le attese, potenziato il buyback

Titta Ferraro 21 febbraio 2017 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

Profitti sotto le attese per Hsbc. Il colosso bancario britannico ha riportato nel quarto trimestre del 2016 un utile pre-tasse escluse alcune poste straordinarie pari a 2,6 miliardi, decisamente sotto i 3,78 mld del consensus Bloomberg. Nell'intero 2016 l'utile pre-tasse risulta di 7,1 mld. Considerando le svalutazioni apportate nel quarto trimestre, la maggiore banca europea ha chiuso il quarto trimestre con una perdita netta di 3,4 mld dal rosso di 1,33 mld dell'analogo periodo 2015. Il board ha comunque deliberato la distribuzione di un dividendo di 21 centesimi di dollaro per azione.

Hsbc ha annunciato il potenziamento del proprio piano di acquisto azioni proprie: il buyback sale di 1 miliardo di dollari da completare entro la prima metà dell'anno (che si aggiunge ai 3,5 mld già stanziati in precedenza).