Dechra Pharma si prepara per una “hard Brexit”, tonfo del titolo

Luca Fiore 3 settembre 2018 - 13:20

MILANO (Finanza.com)

Tonfo sul listino londinese per il titolo Dechra Pharmaceuticals, in rosso di oltre 14 punti percentuali sul listino della City. La società ha annunciato che nell’esercizio al 30 giugno l’utile lordo si è attestato a 28,9 milioni di sterline, non lontano dai 28,6 milioni di un anno prima, su un fatturato salito del 13% a 407,1 milioni. Il titolo paga pegno all’annuncio che la società sta adottando piani di emergenza in vista di una “hard Brexit”.