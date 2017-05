Burberry: utile in calo del 21%, ricavi -2%. Per il futuro attenzione alla sterlina

Valeria Panigada 18 maggio 2017 - 10:05

MILANO

Burberry, il gruppo inglese del lusso, ha subìto un calo del 21% dell'utile nell'esercizio fiscale 2017 chiuso a marzo. Nel dettaglio l'utile rettificato ante imposte si è attestato a 462 milioni di sterline (circa 537 milioni di euro), leggermente sopra i 460 milioni di sterline stimati dagli analisti. I ricavi sono scesi del 2% a 2,8 miliardi di sterline. Alla luce di questi risultati, Burberry ha comunque proposto la distribuzione di un dividendo di 38,9 pence ad azione, in rialzo del 5% rispetto all'anno prima. Per l'anno in corso il gruppo rimane positivo confermando la guidance, ma guarda ai movimenti della sterlina, il cui recupero, dopo il tonfo in scia alla Brexit, potrebbe penalizzare le vendite all'estero.

I conti e le prospettive non preoccupano al momento gli investitori. Questa mattina in una seduta intonata al ribasso il titolo Burberry segna un progresso di oltre 2 punti percentuali sulla Borsa di Londra.