Burberry: per la prima volta in 20 anni cambia logo

Per la prima volta in vent’anni Burberry cambia look. La casa di moda inglese celebre per i suoi famosi trench ha rivelato con un post su Instagram il nuovo logo del brand.La scritta "Burberry London England" ora è in caratteri maiuscoli, che hanno sostituito il carattere più morbido e rotondo utilizzato in precedenza dall'azienda. Riccardo Tisci, lo star designer di Burberry assunto quest'anno, ha postato le screenshot del novo logo. Nuova anche la stampa monografica con le B maiuscole incastrate su una griglia di linee arancioni.