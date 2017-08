Bhp Billiton chiude esercizio in utile, ricavi in aumento del 24%

Valeria Panigada 22 agosto 2017 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

BhpBilliton chiude l'esercizio 2016-2017 in utile. Il gigante minerario anglo-australiano ha riportato un utile netto di di 5,89 miliardi di dollari contro un rosso record da 6,39 miliardi l'anno precedente, quando aveva sostenuto costi straordinari legati a una rottura di una diga in Brasile. I ricavi sono saliti del 24% a 38,29 miliardi di dollari (circa 32,42 miliardi di euro). Bhp Billiton rimane positivo per l'esercizio in corso, prevedendo una domanda in aumento da parte dei paesi in via di sviluppo nel lungo termine.