BHP Billiton: utile semestrale sotto le stime, titolo paga pegno

Luca Fiore 20 febbraio 2018 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

Deciso segno meno a Londra per il titolo BHP Billiton dopo la pubblicazione dei conti semestrali. Il colosso minerario ha terminato il semestre con un utile “ajdusted”, depurato cioè delle componenti straordinarie, in aumento annuo del 25% a 4,05 miliardi di dollari. Nonostante il balzo, il dato è inferiore ai 4,3 miliardi stimati dagli analisti di Thomson Reuters. In aumento il dividendo, alzato da 40 a 55 centesimi di dollaro. A metà seduta BLT segna un -3,95% a 1.500,6 pence.