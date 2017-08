Aviva: +11% per utile operativo nel I semestre

Daniela La Cava 3 agosto 2017 - 12:05

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Aviva ha annunciato i risultati del primo semestre 2017, caratterizzati da un utile operativo cresciuto dell’11% a quota 1.465 milioni di sterline rispetto ai 1.325 milioni registrati nei primi sei mesi del 2016. “Aviva per il quarto anno consecutivo ha registrato un incremento dell'utile operativo, riflettendo le performance positive del business nei diversi mercati", afferma Mark Wilson, ceo di Aviva.Nel ramo vita, il Valore del New Business è aumentato del 27% a £596 milioni. E il gruppo britannico è cresciuto ancora nel Danni, con i premi contabilizzati (NWP) che evidenziano un incremento del 11%, mentre il Combined Operating Ratio risulta in diminuzione a 94,5 per cento.