Zalando sotto pressione in Borsa, aumenta perdita nel I trimestre ma salgono ricavi

Daniela La Cava 2 maggio 2019 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

Seduta sotto pressione per Zalando sulla Borsa di Francoforte, dove mostra una flessione di oltre il 3 per cento. La piattaforma europea online ha chiuso il primo trimestre 2019 con una perdita pari a 17,6 milioni di euro rispetto al rosso di 15,1 milioni dell'analogo periodo nel 2018, mentre il risultato operativo rettificato (Ebit) è aumentato a 6,4 milioni. In crescita, invece, i ricavi che sono saliti a 1,38 miliardi a fronte dei 1,2 miliardi di un anno fa. Nel primo trimestre del 2019, Zalando ha ampliato la sua base clienti con una crescita del 14,1% a 27,2 milioni, mentre le visite al sito sono aumentate del 29,5% a 924 milioni. Confermate le previsioni per l'intero 2019.