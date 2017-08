Tlc: Deutsche Telekom trimestrale migliore delle attese, utile balza di oltre il 40%

Daniela La Cava 3 agosto 2017 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

Risultati trimestrali in forte crescita e migliori delle attese per Deutsche Telekom, sostenuta dalle buone performance negli Stati Uniti. L'operatore telefonico tedesco ha chiuso il secondo trimestre dell'anno con ricavi che sono saliti del 6% a 18,9 miliardi e con un margine operativo lordo rettificato, ossia al netto delle poste non ricorrenti, in crescita dell'8,9% a 5,94 miliardi di euro. Entrambi i dati sono superiori alle indicazioni del mercato che indicava un fatturato di 18,7 miliardi e un Ebitda di 5,81 miliardi. L'utile netto è balzato nel trimestre del 40,7% a 874 milioni di euro. Ed è stata inoltre rivista al rialzo la previsione per l'Ebitda rettificato atteso in crescita a quota 22,3 miliardi dalla precedente stima di 22,2 miliardi.