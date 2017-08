ThyssenKrupp: risultati trimestrali migliori delle attese, titolo festeggia a Francoforte

Valeria Panigada 10 agosto 2017 - 09:17

Trimestrale in crescita più del previsto per Thyssenkrupp. Il gruppo tedesco dell'acciaio ha riportato nel terzo trimestre chiuso a fine giugno ordini pari a 10,7 miliardi di euro, in aumento del 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, e un Ebit rettificato di 620 milioni di euro. Gli analisti si aspettavano ordini per 10,3 miliardi e un Ebit di 493 milioni. A sostenere i conti di ThyssenKrupp è stata la ripresa dei prezzi dell'acciaio che ha dopato la divisione Steel Europe. La buona trimestrale spinge al rialzo il titolo, che nei primi scambi sulla Borsa di Francoforte balza di oltre 2 punti percentuali.