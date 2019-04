Sap: profitti trimestrali in crescita grazie al cloud, rivisto al rialzo outlook 2019

Daniela La Cava 24 aprile 2019 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

Profitti trimestrali in crescita per Sap grazie alle buone performance di crescita della divisione cloud. Nel dettaglio, il big tecnologico tedesco ha chiuso i primi tre mesi del 2019 con profitti pari a 1,46 miliardi di euro (+19%). Sono saliti anche i ricavi raggiugendo quota 6,11 miliardi, con una spinta che arriva dalle attività servizi cloud che hanno visto le vendite sorpassare per la prima volta la soglia di 1,5 miliardi e aumentare del 48% a 1,58 miliardi. E i nuovi ordini per la 'nuvola' hanno segnato un aumento del 32 per cento.Alla luce di questi risultati il management di Sap ha rivisto verso l'alto l'outlook 2019, con un risultato operativo compreso tra 7,85-8,05 miliardi di euro rispetto al range precedente atteso tra 7,7-8 miliardi.