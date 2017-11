Hugo Boss alza la stima sulle vendite 2017, rally del titolo

Luca Fiore 2 novembre 2017 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

Rally sul listino di Francoforte per Hugo Boss, in rialzo del 5,25% a 79,12 euro. A spingere il titolo è l’annuncio dell’incremento della guidance sulle vendite 2017: da “stabile”, il dato è ora visto “in aumento di una cifra percentuale, bassa” in scia del buon andamento in Europa e Asia.L’Ebitda “adjusted” è invece atteso stabile, contro il “+3/-3%” comunicato in precedenza.Nel terzo trimestre le vendite, a cambi costanti, sono salite del 3% a 710,7 milioni mentre l’utile netto è passato da 80,6 a 80,3 milioni.