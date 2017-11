E.on: titolo positivo sul Dax grazie ai risultati finanziari. Utili in rialzo e conferma stime 2017

Daniela La Cava 8 novembre 2017 - 12:07

MILANO (Finanza.com)

Scambi positivi sul Dax per il titolo E.on che guadagna oltre l'1%, dopo la pubblicazione dei risultati dei primi nove mesi dell'anno. Nel periodo gennaio-settembre il gruppo energetico tedesco ha registrato un utile netto adjusted di 965 milioni di euro, in crescita di oltre il 50% rispetto all'analogo periodo nel 2016. I ricavi si sono attestati a 27,94 miliardi di euro (-1%), mentre il risultato operativo (Ebit) rettificato ha mostrato una flessione dell'8% a 2,12 miliardi.E.on ha confermato le previsioni per l'anno in corso, con un Ebit rettificato atteso tra 2,8-3,1 miliardi di euro e un utile netto rettificato tra 1,2 e 1,45 miliardi.