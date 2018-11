E.on: Ebit adjusted sale a 2,4 mld nei 9 mesi, focus sulle stime 2018

Daniela La Cava 14 novembre 2018 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

La tedesca E.On ha archiviato i primi nove mesi del 2018 con un risultato operativo (Ebit) adjusted, ossia al netto delle poste non ricorrenti, in rialzo dell'11% a quota 2,4 miliardi di euro rispetto ai 2,1 miliardi dell'analogo periodo nel 2017, "in parte dovuto a fattori stagionali". L'utile netto rettificato ha invece raggiunto quota 1,2 miliardi, mostrando un aumento del 25 per cento.Adesso il colosso energetico tedesco si attende per l'intero 2018 un Ebit e utile netto (entrambi nella versione adjuted) nella parte alta del range delle previsioni. Nel dettaglio, E.On pronostica un Ebit adjusted compreso tra 2,8-3 miliardi di euro per l'intero 2018 e profitti netti adjusted compresi tra 1,3-1,5 miliardi.