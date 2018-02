Deutsche Telekom: utili 2017 salgono a 3,5 mld di euro, +2,5% per i ricavi

Daniela La Cava 22 febbraio 2018 - 09:53

MILANO (Finanza.com)

Utili in crescita per Deutsche Telekom nel 2017. Il gruppo tedesco delle telecomunicazioni ha archiviato il passato esercizio con profitti netti in rialzo del 29,4% a 3,46 miliardi di euro, mentre i ricavi hanno mostrato una crescita del 2,5% a 74,9 miliardi di euro. Nel quarto trimestre Deutsche Telekom ha visto i ricavi calare del 2% a 19,16 miliardi e il margine operativo lordo (Ebitda) rettificato scendere del 4,7% a 5,02 miliardi (consensus Bloomberg a 5,23 miliardi). Quanto alle previsioni per il 2018, la società si attende un Ebitda rettificato in aumento del 4% a quota 23,2 miliardi di euro.