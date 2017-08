Deutsche Post: profitti salgono dell'11,3% nel II trim., confermato outlook 2017

Daniela La Cava 8 agosto 2017 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Profitti trimestrali in crescita per Deutsche Post. Il gruppo tedesco ha archiviato il secondo trimestre dell'anno con un utile netto che ha mostrato una crescita dell'11,3% a 602 milioni contro i 541 milioni dell'analogo periodo nel 2016. I ricavi hanno invece evidenziato un rialzo del 4,4% a 14,81 miliardi di euro rispetto ai 14,19 miliardi di un anno fa. Deutsche Post ha confermato le previsioni per l'intero anno, indicando un risultato operativo pari a 3,75 miliardi di euro.